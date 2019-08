Reddit this

Schock! Ex-GNTM-Teilnehmerin an Krebs erkrankt!

Schock! Die Ex-GNTM-Kandidatin Laura Bräutigam hat Krebs! Davon will sich die junge Frau allerdings nicht unterkriegen lassen...

Was für eine furchtbare Nachricht! Die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin (2016) Laura Bräutigam ist an Krebs erkrankt.

Sie gibt den Kampf nicht auf

Im Interview mit „Bild“ verrät die 20-Jährige, dass sie schon Anfang des Jahres einige Symptome bemerkte. "Ich fühlte mich müde und energielos, dazu kam ein Hautausschlag am ganzen Körper", erinnert sie sich zurück. Doch es sollte dauern, bis die Ärzte den wahren Grund dafür fanden. Zunächst wurde Laura erzählt, sie habe eine Herzbeutelentzündung. Als sie im Krankenhaus behandelt werden sollte, wurde plötzlich ein zehn Zentimeter großer Tumor in ihrem Brustkorb gefunden. Sie lag wochenlang im Krankenhaus und musste sich einer Chemotherapie unterziehen.

Dem Krebs hat die junge Frau nun den Kampf angesagt. Im Frühjahr machte sie sogar ihr Abitur! „Der Krebs ist kein Teil von mir. Ich lass mich nicht stoppen, auch nicht von so einer Diagnose", stellt Laura klar.