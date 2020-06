Schock für Carmen Geiss! Darum weint sie vor der Kamera

Ein Modeljob von Shania bringt Carmen vor der Kamera zum Weinen. Sie kann es nicht fassen, dass ihre Tochter schon so groß geworden ist. So sagt sie: "Du siehst halt nicht mehr aus wie ein Kind. Da habe ich ein Problem mit." Ebenfalls ist Carmen der Meinung, dass ihre Tochter zu jung für solche Jobs ist. Das sehen auch Carmens Fans so. Unter dem Post schreiben sie: "Man sie ist ein Kind!!! Unfassbar sie so rumlaufen zu lassen" oder "Und wann schickt Carmen die Tochter zum ersten Mal zum Schönheits-Chirurgen! So doof wie sie ist."