Schock für Raucher: So teuer werden Zigaretten ab 1. März 2018!

Schock für Raucher: So teuer werden Zigaretten ab 1. März 2018!

Diese Preiserhöhung dürfte für Raucher ein absoluter Schock sein! Die Zigaretten werden nämlich ab dem 1. März 2018 richtig teuer.

Marktführer Philip Morris will die Preise erhöhen. Eine Schachtel Marlboro kostet dann künftig nicht mehr 6,50 Euro, sondern satte 7 Euro. Das berichten die „Stuttgarter Nachrichten“. Mit 22 Zigaretten ist dann dafür eine Kippe mehr in den Schachteln. Bei der Marke L&M steige der Preis einer Schachtel mit 20 Stück um zehn Cent von 5,90 Euro auf 6,00 Euro.

Weitere Preiserhöhungen sind nicht ausgeschlossen

Neben Philip Morris dürften wohl bald auch andere Hersteller nachziehen. Laut dem Medienberichten sollen auch die Preise der anderen Marken von Philip Morris steigen – um wie viel, ist aber noch unklar. Philip Morris ist der größte Tabakhersteller und hat in Deutschland einen Marktanteil von 40 Prozent. Wer Geld sparen will und die Gesundheit schonen müsste, sollte wohl lieber mit dem Rauchen aufhören. Diese Preiserhöhung hat es jedenfalls in sich…