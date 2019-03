Reddit this

Schock: Indie Band "Her's" stirbt bei Verkehrsunfall!

Tragische Neuigkeiten aus der Musikwelt. Das Indie-Duo "Her's" ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Die Briten Stephen Fitzpatrick und Audun Laading waren gerade dabei so richtig durchzustarten. Als "Her's" eroberten die beiden die Musikwelt. Doch nun wurden sie plötzlich aus dem Leben gerissen.

"Her's" sterben bei Autounfall

Im vergangenen Jahr brachten die beiden Jungs ihr Debütalbum "Invitation to Her's" auf den Markt. Ein Erfolg! Denn in diesem Jahr tourten die Musiker zum zweiten Mal damit durch die USA. Es sollte allerdings ihre letzte Tour werden. Auf dem Weg zu einem Konzert kam es zu einem Autounfall. Stephen Fitzpatrick, Audun Laading und deren Manager Trevor Engelbrektson starben.

Wie berichtet wird, soll ein Pick Up mit dem Tour Van zusammengestoßen sein. Der Pick Up soll in die falsche Richtung gefahren sein. Auch der Fahrer ist bei dem Unfall ums Leben gekommen.

"Unsere Herzen sind gebrochen. Als Menschen waren sie warm, sanftmütig und urkomisch", trauert das Label der Band bei .