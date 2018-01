Schock: Leiche ist bei der Obduktion erwacht!

Für die Mediziner dürfte das ein heftiger Schock gewesen sein: Eine Leiche ist in Spanien plötzlich bei der Obduktion erwacht!

Der Mediziner wollte die Leiche gerade aufschneiden – dann passierte das Unfassbare! Plötzlich fing der Totgeglaubte an mit keuchen. Der Häftling ist vorher zusammengebrochen und war bewusstlos. Er wurde danach von den Ärzten im Gefängnis für tot erklärt.

Kurz danach wurde er an die Rechtsmedizin gegeben, um die Leiche zu obduzieren. Anschließend erwachte der Mann plötzlich. "Ich kann nicht sagen, was am Institut für Rechtsmedizin passiert ist", erklärt ein Sprecher des Gefängnisses laut der „Daily Mail“. Der Häftling wird nun in einem Krankenhaus untersucht. Weshalb der Mann plötzlich wieder aufwachte, ist bislang völlig unklar. Der Fall soll jetzt in Spanien untersucht werden. Weshalb er im Gefängnis saß, ist nicht bekannt.