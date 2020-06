Schock-News! Radioaktive Wolke über Europa

Wie "ntv" berichtet, wurde in Russland eine hohe Menge des radioaktivem Ruthenium-106 in der Luft ausgemacht. Vor allem in der Nähe zum Nachbarland Kasachstan soll der Wert besonders hoch gewesen sein. Bisher konnte noch nicht die Ursache für den Vorfall ausgemacht werden. "Greenpeace" geht allerdings von einem verschleierten Atomunfall aus und verlang nun eine Stellungnahme von der russischen Atombehörde Rosatom.