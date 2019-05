Schock-News! US-"Wer wird Millionär?" wird abgesetzt!

Diese Nachricht schockt die Fans zutiefst! Die beliebte Quizshow " ?" wird in Amerika abgesetzt!

Günther Jauch: Trauriger Abschied! Schmeißt er jetzt alles hin?

"US-"Wer wird Millionär?" wird abgesetzt!

Die Show heimste in Amerika sieben Daytime Emmy ab und gehörte zu den beliebtesten Sendung des Landes. 20 Jahre lief sie im und lockte die Zuschauer von den Bildschirm. Trotzdem ist jetzt Schluss.

"Nach einem erfolgreichen Lauf von 17 Jahren wird ‘Who Wants to Be a Millionaire?’ nicht mehr für die Saison 2019/2020 zurückkommen", heißt es in einem Statement eines Sprechers im Magazin "Variety".

Müssen nun auch die deutschen Fans um die Sendung mit fürchten?

Wird die Show auch in Deutschland angesetzt?

Dass die Show in Amerika abgesetzt wird, ist ein Schock. Doch mit der deutschen Ausgabe hat das nichts zu tun. "Wer wird Millionär" und Moderator Günther Jauch begeistern die Zuschauer bis heute. Und zumindest der 62-Jährige denkt noch nicht ans aufhören. "Mir macht ‚Wer wird Millionär‘ immer noch genau so viel Freude wie vor 10 oder 15 Jahren", verriet er vor einiger Zeit gegenüner "Bild". Hoffentlich wird das noch lange so bleiben...