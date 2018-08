Reddit this

Mehr als 35 Grad! So heftig wird die nächste Hitzewelle

Der geht in eine nächste Runde! Die Hitzewelle nimmt kein Ende und schlägt jetzt nochmalk mit voller Wucht in Deutschland zu.

Der Hitze-Showdown geht in die entscheidende Phase. Nachdem es in den letzten Tagen etwas kühler war, kommt die nächste Hitzewelle nach Deutschland.

Mehr als 35 Grad ab Donnerstag

Es sind ab Donnerstag wieder Temperaturen von mehr als 30 Grad möglich. Teilweise sollen sogar 35 Grad erreicht werden! Es wird also wieder extrem heiß in Deutschland - ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Laut den Wetterdiensten wird ein Wetterumschwung nicht erwartet.

Man könnte sogar von einem Hitzewellchen sprechen“, sagte der DWD-Meteorologe Martin Jonas laut der "Bild"-Zeitung. Besonders am Rhein und in der Mitte Deutschlands kann es wieder sehr warm werden.

Regen? Fehlanzeige!

Einige Gewitter - teilweise auch mit Unwettergefahr - werden auch erwartet, die aber nur regional zu erwarten sind. Ein flächendeckender Regen lässt noch auf sich warten.