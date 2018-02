Schreckliche Tortur: Eltern lassen Baby von Ratten zerbeißen

Ein erst 15 Tage altes Baby wurde von mehreren Ratten über 100 Mal gebissen. Wie „Fox News“ berichtet, waren die Eltern des Mädchens bei der Tortur sogar anwesend und griffen nicht ein.

Charles (18) und Erica (19) unternahmen nichts, um die Qualen das Babys zu beenden. Die Wunden wurden überwiegend im Gesicht, an den Armen und an den Händen gefunden. Dabei hatten die Ratten sogar einen mehrere Zentimeter großen Riss in den Kopf des Kindes genagt, durch den der Schädelknochen zu sehen war.

Die Eltern ließen ihr Kind erst behandeln, als es fast zu spät war. Die stark blutenden Wunden mussten stundenlang von den Ärzten desinfiziert werden. Inzwischen konnte das kleine Mädchen gerettet werden und wurde einer Adoptivfamilie übergeben.

Das junge Paar stand laut Polizeiangaben unter dem Einfluss von Crystal Meth, Marihuana und K2. Inzwischen wurden beide zu jeweils fünf Jahren Haft verurteilt.