Schriftsteller Rolf Hochhuth ist tot!

Große Trauer in der Literatur-Welt! Wie jetzt bekannt geben wurde, verstarb der Schriftsteller Rolf Hochhuth im Alter von 89 Jahren!

Rolf Hochhuth ist tot! Der 89-Jährige schloss am vergangenen Mittwoch in Berlin für immer seine Augen.

Rolf Hochhuth löste eine Reihe von Kontroversen aus

Bereits das erstes Werk von Rolf Hochhuth, "Der Stellvertreter" über den Vatikan, hatte für Kontroversen gesorgt. Rolf Hochhuth warf darin der katholischen Kirche vor, dass sie Mitschuld am Holocaust hätte. Auch in anderen Stücken wie "Soldaten, Nekrolog auf Genf" über den englischen Premier Winston Churchill, "Unbefleckte Empfängnis", "Wessis in Weimar" oder "McKinsey kommt" äußerte sich der Schriftsteller zu gesellschaftspolitischen Themen.

Rolf Hochhuth starb unerwartet

Wie es durch den Verleger von Rolf Hochhuth heißt, kam der Tod des Schriftstellers vollkommen überraschend. So erklärte dieser gegenüber "dpa", dass der 89-Jährige unter keinen Vorerkrankungen gelitten haben soll. Er soll sich lediglich am Vormittag seines Todestages darüber gesprochen haben, dass er sich nicht wohl fühlt. Wann eine Traufeier zu Ehren des Schriftstellers stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

