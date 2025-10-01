Schwangere Renata Lusin äußert sich zu „Let’s Dance“-Aus 2026

Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung verriet Renata, wie überraschend schnell es diesmal geklappt hat: „Das Kleine ist ein französisches Camping-Baby. Wir hatten nach der letzten ,Let’s Dance‘-Staffel einen schönen, entspannten Sommer, sind viel gereist. Und wir waren in der Zeit, in der unser Baby gezeugt wurde, gerade mit unserem Wohnmobil in Frankreich unterwegs. Im Camper war zwar wenig Platz, aber es gab trotzdem ein bisschen Liebe – und es hat funktioniert.“