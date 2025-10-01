Schwangere Renata Lusin äußert sich zu „Let’s Dance“-Aus 2026
Große Babyfreude bei Renata und Valentin Lusin: Doch was bedeutet die Schwangerschaft für „Let’s Dance“?
Renata Lusin wird bei „Let’s Dance“ aussetzen.
© Imago/ Future Image
Renata Lusin (38) und ihr Mann Valentin (38) haben ihre Fans mit besonderen Baby-News überrascht: Das Tanzpaar erwartet sein zweites Kind. Für die beiden ist es ein emotionales Happy End, denn in den vergangenen Jahren hatten sie offen über mehrere Fehlgeburten gesprochen. Mit der Geburt ihrer Tochter Stella im März 2024 erfüllte sich schließlich der große Kinderwunsch – und nun folgt Baby Nummer 2.
„Französisches Camping-Baby“
Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung verriet Renata, wie überraschend schnell es diesmal geklappt hat: „Das Kleine ist ein französisches Camping-Baby. Wir hatten nach der letzten ,Let’s Dance‘-Staffel einen schönen, entspannten Sommer, sind viel gereist. Und wir waren in der Zeit, in der unser Baby gezeugt wurde, gerade mit unserem Wohnmobil in Frankreich unterwegs. Im Camper war zwar wenig Platz, aber es gab trotzdem ein bisschen Liebe – und es hat funktioniert.“
Die Freude sei zunächst allerdings von Sorge begleitet gewesen. „Es ist immer noch unwirklich und ich glaube, meine Psyche und mein Körper schützen mich [...] Ich habe immer Angst. Die Angst ist immer da“, erklärte die Profitänzerin offen.
Kein „Let's Dance“ für Renata 2026
Um keinerlei Risiko einzugehen, verzichtet Renata sowohl auf die geplante „Let's Dance“-Tour als auch auf die kommende Staffel der Tanzshow. Sie befindet sich aktuell im vierten Monat, das Baby soll im Frühjahr 2026 zur Welt kommen. „Es wird wieder ein ,Let’s Dance‘-Baby sein, also in der ,Let’s Dance‘-Zeit“, bestätigte sie.
Damit ist klar: Renata wird bei „Let's Dance“ 2026 nicht auf dem Parkett stehen. Ob ihr Ehemann Valentin wie im Vorjahr dennoch Teil des Profi-Casts sein wird oder ebenfalls pausiert, ist bislang offen.
Ein neues Kapitel für die Lusins
Während die Show im kommenden Jahr ohne eine der beliebtesten Tänzerinnen auskommen muss, überwiegt für Renata und Valentin die Vorfreude auf ihr zweites Kind. Für die Fans bleibt die Gewissheit, dass die Lusin-Familie wächst – und Renata früher oder später wieder zurück auf die Tanzfläche kehren wird.