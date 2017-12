Die 19-jährige Engländerin Elise F. war in der 23. Woche schwanger, als sie plötzlich starke Schmerzen hatte und in ihrer Not einen Krankenwagen rief.

Im Krankenhaus angekommen, tat die Hebamme ihre Schmerzen als eine harmlose Harnwegsinfektion ab und beschimpfte Elise F. sogar dafür, dass sie einen Krankenwagen gerufen hatte und damit Kosten in Höhe von 300 Pfund (circa 350 Euro) verursachte.

Nur zweieinhalb Stunden später starb das Baby der 19-Jährigen. Sie erlitt in ihrer Wohnung eine Sturzgeburt und kehrte mit dem leblosen Säugling zurück in das Krankenhaus, das sie kurz vorher noch abgewiesen hatte.

Die 19-Jährige galt als hochrisikoschwanger

Die Ärzte konnten das Frühchen jedoch nicht mehr retten. Wie die "Daily Mail" berichtet, ist der Fall mittlerweile vor Gericht. Die Krankenhausleitung soll sich bereits dafür entschuldigt haben...

Besonders tragisch: Elise F. galt als hochrisikoschnwanger. Bei entsprechender Behandlung hätte das Leben ihres Babys vielleicht gerettet werden können.

