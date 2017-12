Schwere Anklage: 20-Jähriger soll Hund das Auge ausgebissen haben

Die Anklage ist furchtbar. Ein 20-Jähriger soll seinem Hund das Auge ausgebissen haben. Obwohl der junge Mann seine Tat auf Social-Media dementiert, muss er sich für die grausame Gegebenheit vor Gericht verantworten.

20-Jähriger beißt Hund das Auge aus

Ein 20-Jähriger muss sich nun in Port Washington/USA vor Gericht verantworten. Die Anklage: Er soll seinem Hund ein Auge ausgebissen haben. Auch der Vater des Mannes ist sich sicher: Sein Sohn ist schuldig. So beschreibt er seinen Sprössling als stark heroinabhängig. Daran soll die harte Erziehung in der Schule schuld sein.

20-Jähriger dementiert die Tat

Obwohl der junge Mann von der Polizei verhaftet wurde und sein Vater nicht an seine Unschuld glaubt, dementiert der 20-Jährige seine Tat auf Social-Media. Er schreibt laut "Heavy.com" : "Sehr irreführende neue Artikel wurden veröffentlicht, in denen behauptet wird, dass ich dem Tier ins Auge gebissen habe. Chloe hat eine kleine Verletzung am Auge, und der Tierarzt hat wegen dieser einer Tierschutzorganisation informiert, was einfach falsch ist. Hier könnt ihr das Auge sehen." In Gerichtsverhandlungen soll momentan das Verbrechen aufgeklärt werden.