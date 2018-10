Schwere Böen drohen: Der erste Herbst-Sturm fegt über Deutschland

Reddit this

Der Herbst ist in Deutschland endgültig angekommen! In der letzten Woche war es mit bis zu 29 Grad extrem warm - nun folgt ein krasser Temperatursturz.

Schon am Wochenende wurde der Wetter-Wechsel eingeleitet. "Zum Wochenende kommt eine Nordströmung, die uns den Winterhauch bringen könnte", erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von "wetter.net" in der "Bild"-Zeitung.

Nachts liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt und auch tagsüber geht es kaum auf über 15 Grad hinaus. Dazu drohen teils heftige Niederschläge und die Schneefallgrenze sinkt auf 500 Meter. Das ist aber noch nicht alles, denn dazu droht auch noch der erste richtige Herbst-Sturm.

Es wird richtig kalt

"Jetzt haben wir noch den Einfluss von Hoch Wolfgang. Am Montag will auch Tief Rachel zu uns – schafft das aber nicht ganz. Denn schon Hoch Xerxes über den britischen Insel steht bereit. Mitte der Woche stößt Tief Sieglinde vor – und die bringt dann vermutlich die Kälte und den Schnee", so der Wetter-Experte weiter.

Ab Dienstag könnte es richtig stürmisch werden - vor allem im Nordosten und Osten sind schwere Böen zu erwarten. Bevor es am Wochenende noch kälter werden könnte, steht uns eine Regen-Woche mit stürmischen Zeiten bevor...