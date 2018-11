Schwesta Ewa: Baby-Sensation im Knast!

Reddit this

Ihr Kind wird sie aber wohl im bekommen. "So wie es zurzeit ausschaut, bekomme ich mein Kind im Knast!!! 2Pacs Mutter hat es auch geschafft, oder? Ihr hört richtig, ich bin mittlerweile im siebten Monat schwanger!", schreibt sie bei .

Die Skandal-Rapperin erwartet Nachwuchs

Sie wurde zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und 6 Monaten verurteilt. Der Grund: Körperverletzung, Steuerhinterziehung und sexueller Verführung Minderjähriger werden ihr vorgeworfen. Ihr wurde auch Zuhälterei und Menschenhandel vorgeworfen - das sah das Gerichgt jedoch als nicht erwiesen an. Die Staatsanwaltschaft legte daraufhin Revision ein und zieht vor den Bundesverfassungshof. Da das Verfahren noch läuft, ist sie zumindest derzeit auf freien Fuß. Wenn sie ihr Baby in rund zwei Monaten bekommt, könnte sie aber schon ihre Haftstrafe absitzen.

Wer ist der Vater des Kindes?

"Betet bitte für mich, dass wir einen Platz im Mutter-Kind-Gefängnis bekommen!", hofft Schwesta Ewa. Die Fans rätseln vor allem, wer der Vater des Kindes ist - bisher hat sie das Geheimnis noch nicht gelüftet.

2012 wurde Schwesta Ewa bekannt

Schwesta Ewa heißt eigentlich Ewa Müller und ist in Polen geboren. Im Jahr 2012 hatte sie alks Rapperin ihren großen Durchbruch, ihr erstes Album veröäffentlichte sie 2015 - in den letzten Jahren ist es jedoch etwas ruhiger um sie geworden. Zuletzt fiel sie vor allem mit negativen Schlagzeilen auf - die Liste der Straftaten ist mittlerweile lang. Immer wieder geriet die Rotlicht-Rapperin mit dem Gesetz in Konflikt.