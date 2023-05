"Schwiegertochter gesucht"-Beate Fischer: Jetzt ist es raus!

Ganze 15 Jahren führte Vera Int-Veen durch die gefeierte Liebesshow "Schwiegertochter gesucht" und suchte mit ihren Singles nach passenden Partnern. Fast immer mit dabei: Beate Fischer! Mit ihrer Mutter Irene reiste die Langzeit Single-Kandidatin um die halbe Welt, um einen geeigneten Mann zu finden - leider ohne Erfolg. Nachdem Mama Irene 2017 vollkommen unerwartet für immer die Augen schloss, zog sich sich Beate aus der Öffentlichkeit zurück - zum Leidwesen ihrer Fans. Doch damit nicht genug ...

Auch Moderatorin Vera gab jüngst das Moderations-Zepter an Angela Finger-Erben ab, die erstmals durch die Kuppelshow führt! Für das TV-Publikum nur schwer zu verkraften. So werden jetzt auch einige Stimmen laut, dass nach Veras Abschied zumindest Beate in die Liebessendung zurückkehren soll ...