Schwiegertochter gesucht: Beate ist wieder Single

Somit ist die 31-Jährige wieder Single!

Es war wohl zu schön um wahr zu sein. Thomas kam aus Bayern, wollte am liebsten gleich bei Beate und ihrer Familie einziehen, hatte sogar blaue Augen. Das besten an dem Kandidaten: Er hat sich Hals über Kopf in Beate verliebt. Es schien, als wäre die Beziehungslosigkeit endlich beendet!

Aber schon zogen dunkle Wolken am Paradies auf: Beate ging alles zu schnell. Sogar eine Standpauke von Vera Int-Veen half nichts. Am Ende machte sie mit ihm Schluss, weil ihre Gefühle für ihn nicht stark genug waren.

Stark war hingegen der Wille von Beate: Um doch noch die Chance auf einen passenden Partner zu haben, ging sie an ihr Äußeres. Sie hat sich nicht nur die Beine enthaaren lassen, sondern auch noch abgenommen. "15 Kilo weniger sind es jetzt", hat sie verraten.

In der kommenden Staffel von "Schwiegertochter gesucht" ist Beate also wohl wieder dabei. Wer sie kennenlernen möchte und von sich denkt, er könnte toll genug sein, um ihr Herz zu erobern, der kann sich ab sofort bei RTL bewerben.