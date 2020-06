"Schwiegertochter gesucht": Beate und Stefan haben sich endgültig getrennt!

Beate hat sich bei „Schwiegertochter gesucht“ in Stefan verliebt – doch jetzt ist schon wieder Schluss! Die Kult-Kandidatin und der Blondschopf haben sich getrennt.

Beate und Stefan konnten kaum ihre Zweisamkeit genießen, denn immer schwirrten Mama und Papa um das Paar herum. Und genau das wurde Stefan zu viel. Er hatte kaum die Möglichkeit, mit seiner Liebsten ein paar Stunden allein zu verbringen.

Nicht nur er, sondern auch Vera Int-Veen haben sich über das Verhalten von Beate gewundert. „Du wirst langsam komisch. Da läuft was schief – und zwar bei dir“, sagte die Liebesbotin zu der Kult-Kandidatin.

Beate und Stefan hatten bei „Schwiegertochter gesucht“ eine Aussprache. Danach verkündete das Paar das endgültige Liebes-Aus. Die beiden hätten nach dem Liebes-Drama keine Gefühle mehr füreinander.

Die Hobbydichterin ist nun wieder Single. Seit sieben Jahren sucht Vera Int-Veen den Mr. Right für Beate. Nun ist sie wieder auf der Suche nach einem Freund – in der kommenden Staffel von „Schwiegertochter gesucht“ wird Beate also wieder dabei sein.