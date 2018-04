"Schwiegertochter gesucht"-Beate: Wundervolle Neuigkeiten!

Bisher ist noch nicht klar, ob es eine neue Staffel von „Promi Big Brother“ in diesem Jahr geben soll. Eine Kandidatin wäre aber schon jetzt im Gespräch – und das wäre eine wahre TV-Sensation!

Bei „Schwiegertochter gesucht“ hat Beate in den vergangenen Jahren die große Liebe gesucht – leider blieb sie ohne Erfolg. Nun könnte sie bald ihr großes TV-Comeback feiern, jedoch in einer ganz anderen Show: Geht die Kuppelshow-Kandidatin tatsächlich zu „Promi Big Brother“? Moderator Jochen Schropp könnte sie sich in der Show jedenfalls gut vorstellen.

Promi Big Brother: Ist Beate dabei?

"Ich hab ja Jahre lang immer gesagt, dass ich gern mal Beate und ihre Mutter im Haus hätte. Ihre Mutter ist ja jetzt leider verstorben, aber Beate wäre, glaube ich, trotzdem ganz gut in dem Haus", sagte Jochen Schropp gegenüber „Promiflash“.

Beate eroberte in den letzten Jahren die Herzen der Zuschauer – es wäre gut möglich, dass sie es bei „Promi Big Brother“ dadurch weit schaffen würde. Nach dem Tod ihrer Mutter Irene hat sich Beate vorerst aus dem Fernsehen zurückgezogen – vielleicht feiert sie in diesem Jahr ihr TV-Comeback bei „Promi Big Brother“.