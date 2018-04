Wie schrecklich! "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Martin suchte noch im vergangenen Herbst zusammen mt seiner Mama Edeltraud die große Liebe. leider ohne Erfolg. Und auch jetzt scheint die Familie das Glück verlassen zu haben! Denn die Mama des Wolfgang Petry-Doubles wurde überfallen!

Gegenüber "Vip.de" erzählt Wolfgang Petry-Double Martin jetzt die traurige Geschichte! Ein Mann klingelte bei Mutti Edeltraud und gab sich als Musikproduzent aus. "Der Mann sagte zu der Mama, dass ich wüsste, dass er kommt und hat gefragt, ob er schon reinkommen könne, weil es draußen so kalt wäre", so der RTL-Star. Die ahnungslose Edeltraud ließ den mann herein. Ein großer Fehler! Plötzlich erkundigte nach ihrem Schmuck und auch ihren Hüten. "Schließlich fragte er sie, ob sie ihm einen 100 Euro-Schein wechseln könnte. Daraufhin ist Edeltraud zu ihrem Geldversteck gegangen – und da hat er sich dann später dran bedient", so Martin weiter.

Insgesamt klaute der Dieb ein Sparbuch und über 500 Euro! das Schlimmste: Der Täter konnte nicht gefasst werden, das Verfahren wurde eingestellt!

Der Schock sitzt bei Martin und seiner Mama immer noch tief. Edeltraud hat seit dem große Angst, leidet unter Schlaflosigkeit. Die 70-Jäjhrige musste sogar ausziehen, um endlich zur Ruhe zu kommen. Doch zum Glück ist der alten Dame dabei nichts passiert!