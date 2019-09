"Schwiegertochter gesucht"-Ingo & Annika: Baby-Hammer!

Bei " "-Ingo und seiner Annika ist ordentlich was los! Während der 29-Jährige bei der Kult-Kuppelshow leer ausging, hat er in seiner Annika die Frau fürs Leben gefunden. Wie glücklich die beiden miteinander sind, zeigt nun eine süße Gefühlsbeichte von Ingos Herzdame...

"Schwiegertochter gesucht"-Ingo und Annika schweben auf "Wolke 7"

Im Rahmen von Ingos 29. Geburtstag lässt Annika ihren Gefühlen nun freien Lauf und wendet sich via " " mit liebevollen Worten an ihren Schatz. So verkündet sie: "Du bist der tollste Mann, den ich mir an meiner Seite vorstellen kann. Ich liebe dich so unendlich doll, mein Schatz, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Alles, alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag." Wow! Was für eine zuckersüße Botschaft. Doch damit nicht genug...

Ein Baby für Annika und Ingo!

Wie Annika berichtet, könnte sie sich gut vorstellen, ihre Liebe zu Ingo mit einem gemeinsamen Baby zu krönen. So enthüllt sie gegenüber "Promiflash": "Ja, wir wollen Kinder, definitiv. Ich sage mal so, wenn es passiert, dann passiert es." Davor wollen sie jedoch erstmal vor den Traualtar treten. Wann die beiden sich das Jawort geben, ist allerdings noch nicht bekannt. Wir können also weiterhin gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

