Bei " " hatte Ingo nur wenig Glück in der Liebe. Doch während der 29-Jährige in der Kuppel-Show stets leer ausging, lernte er fernab der Kameras seine Annika kennen, mit der er nun gemeinsam durchs Leben geht. Wie sehr der Star seine Herzdame vergöttert, verrät Ingo nun in einer zuckersüßen Liebes-Beichte!

"Schwiegertochter gesucht"-Ingo schwebt auf "Wolke 7"

Wie Ingo jetzt berichtet, ist er in seine Annika noch so verliebt, wie am ersten Tag. So erklärt er gegenüber "Promiflash": "Ich liebe ihre crazy Art. Sie ist manchmal ein bisschen vergesslich, aber manchmal überrascht sie mich auch und lässt sich was Schönes einfallen." Er fügt hinzu: "Das gefällt mir am besten, dass sie die roten Haare hat. Auch etwas länger jetzt als vorher so kurz." Wie süüüß! Aber auch Annika findet über ihren Ingo nur liebevolle Worte!

Annika schwärmt von Ingo

"Ich liebe alles an Ingo. Vor allem, dass er mich so nimmt, wie ich bin. Er weiß, wann er mich in Ruhe zu lassen hat", ergänzt Annika und beteuert: "Er baut mich immer auf." Mehr Liebe geht definitiv nicht! Ob die beiden ihr Glück bald durch die Geburt eines niedlichen Babys krönen wollen, wollten die beiden allerdings noch nicht verraten. Wir können also weiterhin gespannt sein und freuen uns schon jetzt darauf, wie es bei Ingo und Annika weiter geht...

