"Schwiegertochter gesucht"-Ingo & Annika: Süße Liebes-News!

Jahrelang versuchte Ingo bei " " seine große Liebe zu finden. Leider immer erfolglos. Im Juni überraschte er seine Fans mit seiner neuen Freundin Annika. "Ich habe mein Liebesglück gefunden, wie ihr hier an der wunderschönen, bezaubernden Dame sehen könnt. Sie ist die aktuelle Freundin an meiner Seite", schwärmte der 28-Jährige in einem kurzen -Clip.

"Ich liebe dich, mein Schatz"

Mittlerweile sind vier Monate vergangen und der Meerschweinchen-Fan ist immer noch happy mit seiner Liebsten. Zum Jubiläum machte Annika ihrem Ingo jetzt eine zuckersüße Liebeserklärung. "130 Tage an deiner Seite. Die Liebe zu dir wächst und wächst. Ich liebe dich, mein Schatz", schrieb sie auf Facebook.

"Schwiegertochter gesucht"-Ingo & Annika: Nachwuchs!

Sind Ingo und Annika verlobt?

Erst kürzlich kamen Verlobungsgerüchte auf wegen eines Fotos von Anika, auf dem sie einen verdächtigen Ring trug. "Nein, den Ring hat Annika nur so bekommen", klärte Ingo wenig später auf. Bei diesen beiden Turteltauben ist es aber sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann endlich die Hochzeitsglocken läuten...