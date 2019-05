"Schwiegertochter gesucht"-Ingo & Annika: Süßes Liebes-Tattoo!

Reddit this

Was für ein süßer Liebesbeweis! Annika hat sich für "Schwiegertochter gesucht"-Ingo ein Tattoo stechen lassen!

Ingo galt jahrelang als Kult-Single und suchte bei vergeblich nach der großen Liebe. Im Juni 2018 hatte er endlich Glück und verliebte sich Hals über Kopf in Annika. Seitdem ist das Paar unzertrennlich und wohnt sogar schon zusammen!

Auf verkündete Annika nun, dass sie beim Tätowierer war. Das Ergebnis: Ein süßes Liebes-Tattoo für Ingo und die Katzen Pinsel und Amy. Die Haut der romantischen Rothaarigen wird nun von zwei Pfötchen, einem Infinity-Symbol und einem Herzchen verziert.

Ingo ist ihre große Liebe

„11 Monate ist es nun her, wo du mich einfach zu dir rangezogen hast und mich geküsst hast. Seitdem sind wir unzertrennlich. Ich danke deinen Eltern, Lutz und Stups, dass es dich gibt“, schreibt Annika zu dem Foto ihres Tattoos. „Ich bin so stolz, dich meinen Freund nennen zu dürfen und ich möchte mir keinen anderen Mann an meiner Seite vorstellen. Ich liebe dich.“

Hach! Über diesen Liebesbeweis dürfte Ingo sich sicherlich sehr freuen...