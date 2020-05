"Schwiegertochter gesucht"-Ingo & Annika: Traurige Nachrichten!

Wie traurig! "Schwiegertochter gesucht"-Ingo und Annika wenden sich nun mit einer traurigen Botschaft an ihre Fans...

"Schwiegertochter gesucht"-Mario Hammer ist tot!

Ingo und Annika sind traurig

Erst kürzlich sorgte die Nachricht für Aufsehen, dass der " "-Star Mario Hammer für immer seine Augen schloss! Nicht nur für die Fans der Kuppel-Show ein absoluter Schock! Auch Ingo und Annika zeigen sie sichtlich betroffen von dem Ableben des Kandidaten. So teilen sie einen Beitrag in ihrem " "-Account, in dem von dem Tod von Mario Hammer berichtet wird. Dazu kommentieren sie: "Der Familie viel Kraft in der schweren Zeit." Das so eine erschütternde Nachricht von ihren Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Die Fans von Annika und Ingo drücken ihr Mitgefühl aus

"Er sah damals schon schlecht aus, da dachte ich noch wegen dem tot seiner Mama", "Einfach nur traurig, Mario war so ein lieber und herzensguter Mensch! Ruhe in Frieden!" sowie "Er war doch so krank kam mal im Fernsehen", sind nur einige Kommentare, die sich unter dem Post von Ingo und Annika finden lassen. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Ingo und Annika diesen Tiefschlag schnell verkraften können.

