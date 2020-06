"Schwiegertochter gesucht"-Ingo: Liebes-Geständnis!

Ingo will es jetzt selbst in die Hand nehmen und abseits vom TV eine Freundin finden. Ingo hat dazu einen Aufruf bei Facebook gestartet: „Hallo Liebe Fans, Liebe Single Frauen. Ich suche immer noch die Frau fürs Leben an meiner Seite.Sie sollte einfach gestrickt sein wie ich, Humor haben, Treu und ehrlich sein! Spontanität wäre auch nicht schlecht,da ich gern unterwegs bin. Meine Eltern sind mein Vorbild,das eine Ehe für immer hält. Da ich eine Frau für's Leben suche, bitte ich nur ernstgemeinte Nachrichten an meine Email Adresse zu schreiben“, schrieb er auf seiner Fanpage.

Die Fans sind begeistert und bekommt viel Lob. "Ich drück dir die Daumen das du endlich mal das Glück hast ein Mädel für's Herz zu finden, die es ehrlich meint und dich so mag wie du bist!!!!", so ein User. Einen ähnlichen Aufruf hatte Ingo schon mal gestartet – die Suche nach der Traumfrau blieb aber erfolglos. Vielleicht hat er diesmal mehr Glück…