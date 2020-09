"Schwiegertochter gesucht"-Ingo & Annika: Zuckersüße Nachrichten! Damit hat keiner gerechnet

Ingo rockt auf Mallorca

Auf Facebook teilen Ingo und Annika nun ein Video des TV-Stars, das auf Malle entstanden ist. "Erster Auftritt mit 'Partyraketen' in Krümels Stadl auf Mallorca - Annika filmt. Am Ende musste Ingo, DER INGONATOR, sogar eine Zugabe geben!", heißt es in dem Post. Was für ein großer Erfolg!

Obwohl Ingo derzeit allen Grund zur Freude hätte, gibt es dennoch eine Sache, die ihm Kopfzerbrechen bereitet. Denn eigentlich wäre er gerne beim "Dschungelcamp" 2021 dabei. Doch sein Aufruf brachte nicht den gewünschten Erfolg. Gerade einmal 108 Menschen unterzeichneten die Petition, die sich an die RTL-Programmdirektion richtet. Ein herber Schlag für Ingo, denn "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" soll wegen der Corona-Pandemie nächstes Jahr in Großbritannien stattfinden. "Für Ingo ist das die einzige Chance in seinem Leben, als Campbewohner in dieser Show mitzuwirken, da die klimatischen Verhältnisse in Australien nicht mit seiner Lungenkrankheit Sarkoidose vereinbar sind", heißt es in dem Facebook-Post, der auf die Petition verlinkt.

Doch obwohl seine "Dschungelcamp"-Teilnahme noch in den Sternen steht, kann Ingo sich nun zumindest über die ersten Erfolge als Sänger freuen... und das ist doch ein guter Anfang!