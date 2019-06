Eigentlich müsste "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo überglücklich sein. Nach ewiger Liebes-Suche im fand er vor rund einem Jahr endlich die große Liebe: Freundin Annika. Doch jetzt ziehen dunkle Wolken auf...

Ingo muss starke Medikamente nehmen

Denn Ingo hat seit längerer Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. "Ingo hat eine schlimme, nicht heilbare Krankheit und muss seit gut einem Jahr sehr starke Medikamente nehmen, die nun leider auch aufschwemmende Wirkung haben", erklärte Annika auf der gemeinsamen -Seite.

"Schwiegertochter gesucht"-Ingo & Annika: Hochzeits-Hammer!

Die Folge: Ingo hat in letzter Zeit ordentlich zugenommen. Doch dass es immer wieder negative Kommentare wegen des Gewichts hagelt, macht den beiden ziemlich zu schaffen. "Wir wissen, dass wir dick sind, das braucht man uns nicht zu sagen. Es wurden schon entsprechende Anträge gestellt, da wir was ändern wollen", machte Annika ihrem Ärger Luft. Jetzt will sich das Paar erstmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Wir wünschen Ingo in dieser schweren Zeit viel Kraft und gute Besserung!