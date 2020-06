Schwiegertochter gesucht: Schockierende Beichte von Vera Int-Veen

Oliver und die sieben weiteren Kandidaten der Kuppel-Sendung werden regelrecht vorgeführt und zum Gespött der Nation gemacht. Oder etwa nicht? Was denkt sich Moderatorin Vera Int-Veen bei solchen Szenen? „Wir machen Unterhaltung – ob das gut oder schlecht ist und ob wir eine Grenze überschreiten, darüber kann man streiten“, erklärt sie im Gespräch mit "Closer".

Heißt im Klartext: Die Moderatorin ist sich durchaus bewusst, dass auf Kosten der Kandidaten plumpe Witze gemacht werden! „Da nehme ich auch jede Kritik auf, weil ich natürlich weiß, dass wir manchmal einen drüber sind, um damit Zuschauer zu generieren oder auch mal eine Negativ-Schlagzeile zu bekommen. Das ist so“, verteidigt Int-Veen das Format.

Einen Gang zurückschalten will die 50-Jährige allerdings keineswegs – im Gegenteil! „Wir machen Unterhaltung und operieren nicht am Herzen! Ich liebe diese Art der Unterhaltung. Ich bin ein ganz einfach gestrickter Mensch mit einem kleinen Intellekt und liebe alles, was einfach ist“, erklärt sie.