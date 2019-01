Reddit this

"Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo: So verliebt ist er wirklich!

Muss Liebe schön sein! In den letzten Jahren musste "RTL"-Kuppelshow-Kandidat Ingo eine Liebes-Pleite nach der anderen verkraften.

Obwohl er sein Glück immer wieder aufs Neue probierte, ging er bei " " im Endeffekt stets leer aus. Bis jetzt! Wie Ingo nämlich nun in einem süßen Interview verrät, sei er über beide Ohren verliebt!

"Schwiegertochter gesucht"-Ingo: Er zeigt seine neue Freundin

"Schwiegertochter gesucht" Ingo: So lernte er seine Freundin kennen

Wie Ingo nun gegenüber " " enthüllt, haben er und seine neue Flamme sich ganz ohne "Kuppelshow" kennengelernt. Annika soll den Ex-Junggesellen via " " kontaktiert haben. Nach einem Jahr Funkstille stand dann das erste Date an - mit Erfolg! So berichtet Ingo über seine damaligen Gedanken: "Ja, sie könnte schon die Frau sein, nach der ich die ganze Zeit gesucht habe – tätowiert, rote Haare (…), sie sieht auch weiblich aus." Richtig gefunkt hat es dann beim zweiten Date.

"Schwiegertochter gesucht" Ingo: Sie vertrauen sich

Obwohl Ingo und Annika erst seit knapp drei Wochen ein Paar sind, scheint die Chemie zwischen den beiden schon jetzt zu stimmen. So erläutert Ingo: "Vor allem das Vertrauen ist zwischen uns schon da." Ebenfalls fügt er hinzu: "Also, ich vertraue sie, sie vertraut mich." Es wird deutlich: Amor hat mit seinem Pfeil voll ins Schwarze getroffen!