"Schwiegertochter gesucht": Tutti wurde abserviert

Schon vor dem gemeinsamen Ausflug muss Tutti bewusst gewesen sein, dass zwischen ihr und Oliver etwas nicht stimmen würde. So fragte sie ihn: "Mir ist aufgefallen, dass wir nicht mehr Händchen an Händchen laufen, erzählst du mir den Grund?". Olivers Antwort fiel kurz und schmerzlos aus. So entgegnete er: "Ich habe leider keine Gefühle für dich.“ Obwohl Tutti durch Olivers Worte tief verletzt wurde, ließ sie sich ihren Schmerz nicht anmerken. Eine weitere Erklärung von Oliver gab es nicht.