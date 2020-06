Schwiegertochter gesucht: Wolfgang Petry Double Martin ist untreu!

So war es jedenfalls in der neusten Folge der Kultserie "Schwiegertochter gesucht" zu sehen. Während Martin noch alle drei Kandidatinnen damit beauftragte, Fanschilder für sein nächstes Konzert zu basteln, durften ihn nur noch zwei begleiten. À la Heidi Klum hatte Martin nur zwei Konzertkarten in seiner Hemdtasche versteckt. Die dritte musste gehen.