Schwuler Vater tötet Adoptivtochter

Schon vor der offiziellen Adoption wohnte die Einjährige bei ihren homosexuellen Adoptiveltern. Obwohl das Kleinkind immer wieder wegen mysteriösen Verletzungen behandelt wurde und Sozialarbeiter den Adoptionsprozess begleiteten, konnte der Tod des Kindes nicht verhindert werden. An dem Todestag sollte die amtliche Adoption gefeiert werden. Der 31-Jährige wollte dafür mit seiner Tochter einkaufen gehen. Aus ungeklärten Gründen schüttelte er dabei das Kind so stark, dass es zu Boden fiel und sich schwere Kopfverletzungen zuzog an denen es starb.