Seal: Hochzeit mit Heidi Klum war für ihn ein reiner Zirkus!

Der Sänger erklärte kürzlich lediglich, dass die Liebe zu dem Topmodel irgendwann einfach tot war. Doch nun wird er doch etwas konkreter und kann sich den ein oder anderen Seitenhieb offenbar doch nicht verkneifen. So ist zum Beispiel die jährlich wiederkehrende Hochzeit mit der Modelmama nicht so ganz positiv in seinem Gedächtnis geblieben.

Jahr für Jahr hat das Paar seine Eheversprechen wiederholt. Seal erzählte nun in der „Andy Cohen Sirius XM Radio-Show“ am vergangenen Montag: „Um ehrlich zu sein, war das die Idee meiner Ex-Frau. Mit der Zeit wandelte es sich zu einer Art Zirkus, was mir nicht besonders gut gefallen hat.“ Er wollte seine damalige Gattin nicht hängen lassen und hat deshalb brav mitgespielt. Das dürfte Heidi Klum nicht gerne hören…