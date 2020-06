Seann William Scott löst Verlobung auf

Wie das Magazin "Us Weekly" berichtet, habe sich das Paar einvernehmlich getrennt. "Sie werden Freunde bleiben", weiß ein Bekannter des Schauspielers. "Es war eine sehr harmonische Trennung." Scott hatte Frimodt erst 2012 während eines Strandurlaubs einen Antrag gemacht, gegenüber dem Magazin "E! News", verriet der 35-Jährige damals: "Ich habe keine Ahnung, wie ich so eine Frau wie meine Verlobte abkriegen konnte", und scherzte bei der Filmpremiere von "American Reunion": "Sie hat 'American Pie' nie gesehen. Gott sei Dank, ich wäre sonst wohl nicht verlobt." Zuvor soll Scott bereits mit Schauspielerin January Jones angebandelt haben, die durch ihre Rolle der "Betty Draper" in der 60er-Serie "Mad Men" bekannt wurde. Der Schauspieler ist derzeit in dem Peter Farrelly-Film "Movie 43" zu sehen, wo er zusammen mit Johnny Knoxville einen Kobold einfängt, um sich von ihm einen Topf voll Gold zu klauen. © WENN