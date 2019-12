Sebastian Pannek & Angelina Heger: Bittere News nach der Baby-Verkündung!

Eigentlich haben und momentan allen Grund zur Freude. Gerade erst gaben die beiden bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Doch es gibt nicht nur Glückwünsche für das "Bachelor"-Paar...

Sebastian Pannek ist sauer über "Unwahrheiten"

Viele wundern sich, dass die Angelina schon so weit in der Schwangerschaft ist, obwohl die beiden erst seit 5 Monaten ein Paar sind. Ein Bericht in einem Morgenmagazin bringt das Fass jetzt zum Überlaufen. "Da werden Unwahrheiten in den Raum gestellt, was sehr schade ist. Nur weil wir halt nicht immer direkt die Interviews suchen und uns für Interviews bezahlen lassen und selbst entscheiden, wann wir welche Fakten preisgeben wollen", macht er seinem Ärger in seiner -Story Luft. "Es ist schade, wenn bei so einem schönen Thema das Ganze dann ins Lächerliche gezogen wird und respektlos darüber berichtet wird. Und ein Witz nach dem anderen gerissen wird." Außerdem seien die beiden nicht seit fünf Monaten zusammen, sondern seit einem Jahr.

Angelina Heger und Sebastian Pannek: Läuten etwa die Hochzeitglocken?

Sebastian Pannek und Angelina Heger freuen sich auf ihr Baby

Trotzdem wollen sich Sebastian und Angelina die Laune nicht verderben lassen. Sie können die Geburt ihres Kindes kaum erwarten. "Mama und Papa wissen schon sehr, sehr lang von dir und sind so unglaublich dankbar und stolz wie prächtig du dich entwickelst und welche tollen Momente wir dank dir erleben dürfen. Du bist unser absolutes Wunschbaby und machst uns jetzt schon zu den glücklichsten Eltern", schwärmen sie auf Instagram. Mal sehen, wann der Kleine endlich das Licht der Welt erblickt…

