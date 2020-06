Sebastian Deyle: Fieser Diss gegen Nathalie Volk

Doch wieso disst er die dunkelhaarige Beauty so böse? Ob da wohl sein verletztes Ego aus ihm spricht? Er selbst wurde schließlich in der Vergangenheit ziemlich fies gegen einen anderen Promi-Mann ausgetauscht. Seine Ex Rebecca Mir (24) soll ihn schließlich bei "Let's Dance" mit ihrem heutigen Ehemann Massimo Sinato (35) betrogen haben. Scheint als hätte der Schauspieler das wohl bis heute nicht so richtig verkraftet!