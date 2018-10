Sebastian Fischer: Der Schauspieler ist tot

Reddit this

Einen großen Namen hat er sich als Kammerschauspieler gemacht. Im Burgtheater in Österreich war er rund 24 Jahren in rund 50 Rollen zu sehen, wie der „ORF“ meldet.

In Berlin wurde Sebastian Fischer am 2. September 1928 geboren und absolvierte später eine Schauspielschule. Danach war er in den 50 und 60er Jahren unter anderem im Berliner Schlosspaktheater, dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg sowie dem Hebbel-Theater zu sehen.

Sebastian Fischer war auch Synchronsprecher

Er wagte sich auch zum Film – jedoch nicht als Schauspieler, sondern war Synchronsprecher und lieh in den 50er Jahren Tony Crutis seine Stimme, bevor er der Sprecher von Peter O’Toole wurde.