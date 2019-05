Sebastian Pannek: Ist Angelina Heger seine neue Freundin?

Reddit this

hat nach der Trennung von Clea-Lacy Juhn angeblich wieder Schmetterlinge im Bauch! Es soll mit keiner Geringeren als Ex-Bachelor-Kandidatin gefunkt haben. Dafür spricht so einiges!

Sind Sebastian Pannek und Angelina Heger ein Paar?

Die Fans munkeln es schon seit Wochen. Beide posteten kürzlich Bilder von sich vom gleichen Frühstückstisch, ihre morgendliche Routine, die sie mit den Fans via teilen, sind sich verdächtig ähnlich. Und jetzt haben auch noch beide gelichzeitig Aufnahmen vom Frankfurter Flughafen auf dem Weg nach Mauritius veröffentlicht. In Sebastians Story ist sogar kurz Angelinas grauer Koffer zu sehen. Etwa weil sie zusammen in den Liebesurlaub fliegen? Bisher meldete sich noch keiner der beiden zu den Gerüchten zu Wort...

Der nächste Bachelor, bitte!

Angelina hat in der Vergangenheit ja schon einige Erfahrungen mit den Rosenkavalieren gesammelt. Vor fünf Jahren kämpfte sie im um das Herz von , belegte im Finale jedoch den zweiten Platz. 2016 die 27-Jährige sie knapp zwei Monate mit Leonard Freier zusammen. Scheint so, als wenn Angelina sich jetzt den nächsten Bachelor geangelt hat...