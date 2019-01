Sebastian Pannek: Überraschende Liebes-News!

Ihre Liebesgeschichte fing so romantisch an! suchte 2017 seine Traumfrau im . In einem emotionalen Finale entschied er sich für . Die beiden galten als "Bachelor"-Vorzeigepaar. Doch eineinhalb Jahre nach der Show war wieder Schluss! "Das ist einfach eine ganz normale Beziehung, wie sie jeder von euch zu Hause auch kennt – mit Höhen und Tiefen. Und so war’s bei uns halt auch!", verriet Sebastian kurz nach der Trennung.

Das ist Sebastian Panneks Beziehungs-Status

Gibt es mittlerweile wieder eine neue Frau in Sebastians Leben? "Da gibt’s aktuell keine auf dem Radar", stellte er jetzt im Interview mit klar. "Wenn etwas passiert, dann passiert es. Ich bin nicht auf der Suche. Ich bin nicht so der Typ, der auf die Pirsch geht. Ich lasse alles auf mich zukommen." Druck will er sich auf keinen Fall machen. "Ich bin 32 - natürlich will ich irgendwann mal eine Familie gründen und Kinder haben, aber das kann man auch noch mit 35 oder 36."

Online-Dating kommt für Sebastian jedoch nicht in Frage. "Das ist überhaupt nicht meins. Ich bin da viel zu skeptisch. Ich habe viel zu viel Schiss vor Screenshots. Da könnte ich mich nie komplett fallen lassen."

Sebastian Pannek unterstützt Andrej Mangold

Übrigens wird Sebastian in der nächsten Folge von " " Andrej Mangold mit Rat und Tat zur Seite stehen. "Ich weiß ganz genau, wie Andrej sich gerade fühlt. Deshalb ist es schön, die ein oder andere Erfahrung weiter zu geben", sagt er. Und auch Andrej ist sichtlich angetan von dem Überraschungs-Besuch. "Der Austausch mit einem Mann tut richtig gut. Ich bin den ganzen Tag von Frauen umgeben und da tut es gut, einfach mal unter Kerlen zu quatschen." Was die beiden alles bereden?

