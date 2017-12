Sebastian Pannek und Clea-Lacy: Trennungs-Drama!

Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn hatten gerade erst ihr einjähriges Beziehungsjubiläum und sind DAS "Bachelor"-Traumpaar. Eigentlich könnte das Paar kaum glücklicher sein. Haben die beiden nun eine Krise?

Die beiden werden Heiligabend nämlich getrennt Weihnachten feiern. Eine Beziehungskrise haben Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn jedoch nicht - der Grund ist ein ganz anderer, weshalb das Paar Weihnachten nicht zusammen feiern wird.

"Also wir feiern Weihnachten zusammen, wahrscheinlich nicht gleich am 24., weil er wahrscheinlich bei seiner Familie sein wird und ich bei meiner, aber die Tage darauf teilen wir uns dann", verriet Clea-Lacy Juhn gegenüber "Promiflash". Die beiden werden sich also nur am 24. Dezember nicht sehen, die anderen beiden Weihnachtsfeiertage gemeinsam miteinander verbringen. Sorgen müssen sich die Fans um die beiden also nicht machen. Es ist auch nicht ganz auszuschließen, dass die beiden bald heiraten - mit einer Hochzeit wollen sie sich aber noch Zeit lassen.