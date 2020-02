Sebastian Preuss: Busen-Eklat! Die Fans sind entsetzt

"Bachelor" macht sich aktuell nicht nur Freunde. Dass er eine Kandidatin nach der nächsten knutscht, kommt bei den Zuschauern überhaupt nicht gut an. Jetzt leistete er sich den nächsten Schnitzer...

Fiese Läster-Attacke von Sebastian Preuss

In der letzten Folge von " " besuchte er die Kandidatinnen zu Hause. Besonders mit Kandidatin Leah lief das Home-Date rund. Nachdem er ihre Mama und beste Freundin kennengelernt hatte, tauschten die beide jede Menge Zärtlichkeiten auf dem Sofa aus.

Bachelor Sebastian Preuss: Alkohol-Eklat hinter den Kulissen

Doch dann hatte Sebastian plötzlich einen Geistesblitz. "Ich mag es nicht, wenn sich eine Frau verbastelt. Sie hat gespritzte Lippen, sie hat Silikonbrüste. Das ist mir too much. Das möchte ich auch nicht bei meinem Partner", stellte er fest - und warf sie in der Nacht der Rosen aus der Show.

Die Zuschauer sind entsetzt

Klar, dass diese Entscheidung mal wieder für reichlich Gelächter sorgt. "Er knutscht mit ihr und dann fällt ihm auf, dass sie gemachte Lippen und Möpse hat...", "Was er sagt: 'Leah, du bist wirklich ein super Mensch.' Was er denkt: 'Knutschen war geil, aber deine Lippen sind aufgespritzt und deine Titten sind gemacht, das find ich kacke.'" und "Hauptsache mit der rumknutschen und dann voll über die herziehen. Was ein Arsch", lästern die Fans auf Twitter. Bei Kandidatin Diana waren die Silikon-Lippen übrigens kein Problem. Sie schaffte es trotz Beauty-Eingriff in die nächste Runde. Ob sie wohl nächstes Mal mit der gleichen Begründung abserviert wird?

