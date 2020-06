Reddit this

Sebastian Preuss: Erste Worte aus dem Krankenbett! So geht es ihm

Am Wochenende wurde Sebastian Preuss schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Jetzt meldet er sich nach dem Horror-Unfall zu Wort.

Was für ein Schock! Am Samstag hatte Ex-Bachelor einen schweren Unfall mit seinem Motorrad. Er brach sich ein Bein und einen Arm. Doch wie geht es ihm jetzt?

Sebastian Preuss: Heftige Vorwürfe nach Fake-Outing!

Sebastian Preuss meldet sich aus dem Krankenbett

Auf seinem veröffentlicht Sebastian ein Bild von sich aus dem Krankenhaus - und gibt ein Gesundheits-Update. "Heute ist ein guter Tag, um dankbar zu sein und das Leben wertzuschätzen. Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut!", schreibt er an seine Follower. "Vielen Dank für eure besorgten Nachrichten und lieb, dass ihr an mich denkt. Ich werde mich erstmal auf meine Genesung konzentrieren und mich aktuell zurückziehen, damit ich bald wieder in alter Stärke da bin! Danke für Euer Verständnis. Genießt bitte jeden Tag und macht das Beste draus!"

Die Follower geben dem -Star in dieser schweren Zeit Kraft. "Alles Liebe und Gute dir!", "Gute Besserung, Basti" und "Solange du lächelst hat’s nicht zu viel kaputt gemacht. Erhol dich gut", schreiben sie unter dem Post.

