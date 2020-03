Reddit this

Sebastian Preuss: Erwischt! Er hat eine neue Frau an seiner Seite

Ist "Bachelor" Sebastian Preuss frisch verliebt? Auf einer Veranstaltung hatte er eine unbekannte Frau an seiner Seite...

Es war DIE Sensation im großen "Bachelor"-Finale! überreichte zum ersten Mal in der -Geschichte keiner Dame seine letzte Rose. Etwa weil er sein Herz längst verschenkt hat?

Wer ist die unbekannte Blondine?

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Staffel erschien Sebastian nämlich in Begleitung einer attraktiven Blondine. Gemeinsam posierten die beiden im Blitzlicht-Gewitter. Ist das die neue Liebes des Rosenkavaliers? "Die Janine ist eine sehr gute Freundin von mir, meine beste Freundin. Sie steht immer hinter mir - auch in der schweren Zeit", klärte er im Interview mit auf.

Sebastian Preuss: Mega-Zoff mit Vorgänger Andrej Mangold!

Liebes-Chaos bei Sebastian Preuss

Also können sich die weiblichen Fans weiterhin Hoffnung machen. Oder doch nicht? Erst kürzlich kamen Gerüchte um noch eine andere Frau auf. Seine Trainingspartnerin Marie Lang soll ihm extrem nahestehen. Und auch Mutter Conny machte im Interview mit der "BILD"-Zeitung eine ziemlich eindeutige Aussage. "Für mich hat er schon die Frau fürs Leben gefunden", erklärte sie. Was nun wirklich an den Gerüchten dran ist? Das weiß Sebastian wohl nur selbst...

Diese 5 Fakten wusstet ihr garantiert noch nicht über Sebastian: