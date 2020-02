Sebastian Preuss: Final-Schock! Geht DIESE Favoritin freiwillig?!

Reddit this

"Möchtest du meine letzte Rose annehmen?" Normalerweise läutet diese Frage die glückliche Zukunft des "Bachelor"-Traumpaars ein. Doch diesmal dürfte es wohl kein Happy End zwischen Sebastian Preuss und seiner Angebeteten geben…

Sebastian Preuss: Familien-Drama! Jetzt packt seine Mutter aus!

Sebastian hat eine geheime Favoritin

"Ich könnte sie mir nahezu perfekt als Partnerin vorstellen", schwärmte Sebastian schon früh über Wioleta Psiuk, die zu seinen Auserwählten gehört. Wioleta gilt schon lange als Favoritin, mit großer Wahrscheinlichkeit wird sie Bastis Traumfrau. Schließlich überschlug der sich geradezu vor Begeisterung. "Wio ist eine Megagranate, sie ist echt hübsch. Eines der hübschesten Mädchen, das ich je gedatet habe." Und auch das Model schwebt bereits seit einiger Zeit auf Wolke sieben: "Ich habe wirklich das Gefühl, das ist mein Freund", soll die laut "Closer" geschwärmt haben.

Klingt erst einmal vielversprechend - und doch könnte es im Finale eine überraschende Wendung geben und Wio die symbolträchtige Schnittblume ablehnen. Oder sie hat ihm kurz nach der Aufzeichnung den Laufpass gegeben, wenn sie alle fiesen Details kennt. Immerhin sagte sie noch während der Dreharbeiten: "Mir ist es auf jeden Fall sehr wichtig, wie der Mann zu der Frau ist. Ich muss das Gefühl haben, dass er mich gut behandelt."

Sebastian Preuss hat sich selber ins Aus geschossen

Spätestens bei der Ausstrahlung dürfte sie gemerkt haben, dass der Ex-Knacki sich in Sachen Benehmen nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. So schickte er kurz vor den Dreamdates die optisch optimierte Leah nach Hause. Deren aufgespritzte Lippen würden ihm nicht passen, tönte er. Dieses Manko wurde ihm allerdings erst klar, nachdem er besagte Lippen ausgiebigst geküsst hatte. Mit Macho-Gehabe, dem fragwürdigen Umgang mit seiner kriminellen Vergangenheit und seinem sprunghaften Verhalten gegenüber den Kandidatinnen hat er sich wohl nicht nur bei den Zuschauern ins Aus geschossen. Noch nie hat sich ein -Junggeselle dermaßen danebenbenommen wie Basti. Möchte man mit so einem Mann zusammen sein? Wohl eher nicht...

