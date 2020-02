Sebastian Preuss: Jetzt bricht alles über dem "Bachelor" zusammen!

lässt in der aktuellen "Bachelor"-Staffel nichts anbrennen! Er küsst eine Kandidatin nach der anderen. Wer nicht will, fliegt. Wie vergangene Woche Linda. Die Zuschauer waren entsetzt über Sebastians Verhalten. Im Netzt hagelte es Kommentare wie " ist lächerlich. Kein Kuss , keine Rose" und "Der Typ ist echt der schlimmste von allen 'Bachelors'". Jetzt sorgt er für den nächsten Eklat...

Sebastian Preuss leistet sich ein Fauxpas nach dem nächsten

In der nächsten Folge (Mi, 20:15 Uhr, ) lädt Sebastian drei Frauen zum Einzeldate ein: Leah, Natali und Anna. Doch dass er für jedes Treffen die gleiche Einladung und die gleiche Loaction gewählt hat, regt Kandidatin Anna so richtig auf. "Ich habe wirklich gedacht, der verarscht mich jetzt. Ich musste mich selber echt ein bisschen runterholen", sagt sie aufgebracht.

Sebastian Preuss: Schlüpfriger Sex-Skandal hinter den Kulissen!

Beim Date stellt Anna Sebastian dann zur Rede. "Ich habe mich gefreut, dass du mich gefragt hast, aber ich war ein bisschen enttäuscht über die Nachricht. Du hättest die schöner formulieren können. Die war so plump." Der Rosenkavalier kann die ganze Aufregung jedoch nicht verstehen. "Ich habe mir gedacht, soll sie sich doch freuen, dass wir hier auf dem Date sind und uns näher kennenlernen." Autsch, nicht gerade die charmante Art!

Sucht Sebastian wirklich nach einer festen Beziehung?

Nicht ohne Grund zweifeln immer mehr der Kandidatinnen in der Villa an den ehrlichen Absichten des Dauer-Knutschers. Laufen Sebastian am Ende womöglich seine Favoritinnen davon? Gut möglich. Bliebt abzuwarten, ob er das Ruder in den nächsten Folgen nochmal rumreißen kann...

