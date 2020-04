Sebastian Preuss: "Let's Dance"-Hammer!

suchte Anfang des Jahres als "Bachelor" nach seiner Traumfrau. Zum ersten Mal verteilte er im großen Finale keine Rose – und ging damit in die -Geschichte ein. Doch das soll erst der Anfang sein. Sebastian hat große Pläne...

Sebastian Preuss will bei "Let's Dance" teilnehmen

In seiner -Story erzählt der Ex-Kickboxer jetzt, was in der Zukunft bei ihm ansteht. "TV-Projekte sind momentan keine in Planung. Was ich mir aber vorstellen kann, ist das Tanzbein bei 'Let’s Dance' zu schwingen", verriet er. "Denn meine Tanz-Fähigkeiten hatten die Mädels ja so beanstandet..."

Sebastian Preuss: Erwischt! Er hat eine neue Frau an seiner Seite

Tritt Sebastian Preuss in die Fußstapfen von Paul Janke?

Sebastian bei "Let's Dance"? Das wäre sicherlich spannend. Schließlich versuchte 2013 auch schon Ur-"Bachelor" sein Glück in der Tanzshow - und schaffte es sogar auf den dritten Platz. Ob es Sebastian genauso weit bringen würde? Mal sehen, vielleicht fegt er nächstes Jahr ja wirklich übers Parkett...

