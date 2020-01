Sebastian Preuss: Pikanter Sex-Skandal hinter den Kulissen!

Reddit this

"Bachelor" will sich laut eigener Aussage endlich wieder verlieben. Deshalb verteilt er aktuell im seine roten Rosen. Doch abseits der Kamera soll er anderen Frauen explizite Angebote machen...

Will Sebastian Preuss nur Sex?

Das berichtet Altenpflegerin Marina S. der "BILD"-Zeitung. Anfang Januar wurde sie von einem Sebastian Preuss aus München auf angeschrieben. "Ich war erstaunt, wie offen und explizit er mir schrieb. Dabei sucht er doch gerade im TV eine Freundin...", erzählt sie. "Er hat mir geschrieben, dass er keine Frau sucht, sondern nur auf der Suche nach Sex ist. Er habe die Traumfrau in der Sendung nicht gefunden und möchte weiterhin wie schon immer sein Single-Leben genießen." Macht der "Bachelor" wirklich allen etwas vor?

Bachelor 2020: Enthüllt! SIE soll die Gewinnerin sein

Das sagt Sebastian Preuss zu den pikanten Nachrichten

Sebastian weist alle Vorwürfe zurück. "Das ist nicht mein Account und ich habe mit dieser Frau niemals geschrieben. Ich distanziere mich ausdrücklich von solchen Nachrichten und den falschen Postings in meinen Namen", erklärt er auf "BILD"-Nachfrage. Der ehemalige Kickboxer will jetzt sogar den Fake-Account sperren lassen. Die "Bachelor"-Kandidatinnen müssen sich also keine Sorgen machen!

