Sebastian Preuss: Schock! Hat er jemanden mit einem Schwan verprügelt?

Was für ein skurriler Fall! Vor einigen Jahren wurde ein Mann wegen seines ostdeutschen Dialektes von zwei Männern angegriffen, getreten und mit einem lebendigem Schwan geschlagen. Jetzt kommt raus: Der Schuldige könnte "Bachelor" gewesen sein...

Ist "Bachelor" Sebastian Preuss der Täter?

In einem Bericht von "Münchner Merkur" wird von dem Täter Sebastian P. berichtet. An seinem 18. Geburtstag im Mai 2008 ist er auf das Opfer losgegangen. "Bachelor" Sebastian wurde am 9. Mai 1990 geboren. Laut dem Bericht war er Maler-Azubi, genau wie der diesjährige Rosenkavalier. Die beiden Täte wurden damals wegen Beleidigung, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem hat Sebastian P. Platzverbot auf dem Schweizer Platz in München betreten. Laut einem Bericht von "ran" durfte auch Sebastian Preuss den Platz nicht mehr betreten.

Alles nur Zufall? Eher unwahrscheinlich. Bisher meldete sich Sebastian zu den Anschuldigungen noch nicht zu Wort...

