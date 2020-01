Sebastian Preuss & Yeliz Koc: Heiße Beichte! Damit hat keiner gerechnet

Reddit this

sucht eine Frau fürs Leben. Ob der 29-Jährige bei „ “ wohl die ganz große Liebe finden wird? Immerhin hat er dort die Auswahl zwischen 22 attraktiven Frauen, die gar nicht genug von ihm bekommen können!

Yeliz Koc: Traurige Beichte nach der Trennung von Johannes Haller

Yeliz steht auf Sebastian Preuss

Sollte der Kickboxer in der Show kein Glück haben, kann er sich eventuell bei Yeliz Koc melden. Die dunkelhaarige Schönheit fährt nämlich total auf den muskulösen Sunny-Boy ab! Während einer Fragerunde auf will ein Fan wissen, wer für sie der „Sexiest man alive“ ist. Ihre Antwort: „Ich liebe Männer, die mich zum Lachen bringen, es muss einfach funken. Aber optisch fällt mir da echt keiner ein, außer der neue Bachelor vielleicht!“

Und sie geht sogar noch einen Schritt weiter: Als ein Follower wissen will, ob sie (auf den Mann bezogen) lieber in einer anderen Bachelor-Staffel dabei gewesen wäre, antwortet Yeliz lachend „In der aktuellen“! Sebastian scheint ihr optisch also sehr gut zu gefallen.

Nach der Trennung von Johannes Haller will die 26-Jährige sich mit einer neuen Beziehung noch Zeit lassen. Trotzdem sehnt sie sich nach der großen Liebe. „Ich möchte mich auf jeden Fall wieder fallen lassen und glücklich sein! Ich liebe es, verliebt zu sein“, gesteht sie.

Beim Bachelor 2019 gab es ein waschechtes Drama im Finale! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: